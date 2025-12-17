Giorgian de Arrascaeta foi o protagonista da histórica temporada de 2025 do Flamengo, e nem mesmo o frustrante vice do Mundial diante do PSG mudará isso. Justamente na temporada em que assumiu a mítica camisa 10 de Zico, o craque uruguaio mostrou sua versão mais goleadora.

O maestro sofreu o pênalti convertido por Jorginho na final do Intercontinental diante do PSG, nesta quarta-feira, 17, no Catar. Antes, já havia decidido os jogos contra Cruz Azul, do México, e Pyramids, do Egito. Com issso, Arrasca fechou a temporada com 25 gols e 20 assistências em 64 jogos pelo Flamengo.

Seja por talento, estatísticas ou identificação, Arrascaeta tornou-se presença obrigatória em uma seleção de todos os tempos do Flamengo. No início do ano, PLACAR divulgou a quarta edição da eleição Time dos Sonhos, na qual tanto Arrascaeta quanto Bruno Henrique bateram na trave.

Depois do inédito tetra da Libertadores, Arrascaeta precisa entrar no time. A dúvida agora é quem sai. O Time dos Sonhos do Flamengo eleito em janeiro de 2025 foi: Raul, Leandro, Mozer, Aldair e Júnior; Adílio, Andrade e Zico; Nunes, Gabigol e Zizinho. Técnico: Jorge Jesus.

PLACAR abriu 2025, o mágico ano rubro-negro, com uma edição especialíssima, a atualização da Time dos Sonhos, a seleção dos melhores esquadrões dos 12 grandes clubes do país, anteriormente realizada em 1982, 1994 e 2006. Um seleto júri composto por 22 torcedores ilustres de cada equipe escalou o onze ideal, mais treinador, de Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. Em diversos casos, as conquistas mais recentes pesaram. Já no imaginário rubro-negro, a equipe multicampeã da década de 80 seguiu soberana. Dentre os campeões da Libertadores neste século, apenas Gabigol e o técnico Jorge Jesus foram escalados.