Em alta no futebol inglês, o zagueiro Murillo, do Nottingham Forest, da Inglaterra entrou na mira de Chelsea e Manchester United. Referência e destaque no setor defensivo do Forest, o jogador ex-Corinthians vive bom momento em sua terceira temporada pelo clube. A apuração é dos portais Goal e Uol.

No início da temporada, o Chelsea perdeu Levi Colwill, principal zagueiro da equipe, por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. Apesar da quantidade de opções para a defesa, o setor tem sido motivo de preocupação para os torcedores dos Blues. Com isso, Murillo pode chegar e assumir uma vaga na zaga da equipe de Londres.

O Manchester United, por outro lado, planeja uma reformulação na equipe para a próxima temporada. Os Red Devils já observam alguns jogadores no mercado e Murillo é um deles. A diretoria do clube, no entanto, ainda não apresentou proposta nem abriu conversas até o momento.

Ainda segundo a reportagem, Murillo tem seu valor de mercado avaliado entre 50 milhões de libras (cerca de R$ 351 milhões) e 70 milhões de libras (aproximadamente R$ 492 milhões).

Passagem pelo Forest

Murillo chegou no Nottingham Forest em agosto de 2023, mas sem muito destaque em seus primeiros meses. Na segunda temporada, porém, o cenário mudou: foi um dos grandes nomes na campanha que classificou seu time à Liga Europa. O zagueiro ex-Corinthians chegou a ser especulado em rivais ingleses, mas decidiu seguir no Forest.

Este ano, contudo, a situação do Forest é delicada na Premier League. A equipe ocupa a 17ª colocação, com 27 pontos, apenas três acima do West Ham, primeiro time na zona de rebaixamento. O cenário desfavorável pode resultar na saída de Murillo do time.

Pelo Nottingham Forest, o zagueiro disputou 100 partidas, com três gols e duas assistências.