O Vasco da Gama acertou a blindagem de mais uma promessa formada em suas divisões de base. O goleiro Oséias, titular e um dos principais nomes da equipe sub-17, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube carioca. O arqueiro de 17 anos celebrou a assinatura após quatro temporadas de desenvolvimento em São Januário.

“É um sentimento que eu não consigo explicar direito. É gratidão, é alívio, é a sensação de que todo o esforço valeu a pena. Desde pequeno eu sonhava com esse momento, imaginava como seria, e hoje ele finalmente chegou. Agradeço ao clube, que acreditou em mim e me deu essa oportunidade tão importante na minha carreira. Obrigado por confiarem no meu trabalho e me permitirem fazer parte dessa história. Vou honrar essa camisa com muito respeito e dedicação”, celebrou Oséias.

“Tenho consciência de que agora começa uma nova fase. A responsabilidade é muito maior. Assinar esse contrato não é o fim de nada, é o começo de tudo. E eu estou pronto para o que vier, com muita humildade e vontade de trabalhar cada vez mais. Prometo dar o meu melhor todos os dias, sem nunca esquecer de onde eu vim”, complementou.

Títulos e desempenho de Oséias nas divisões de base

Presente no clube desde 2022, quando chegou aos 13 anos, Oséias construiu uma trajetória vitoriosa nas categorias de base vascaínas. Pelo sub-15, sagrou-se campeão da Copa Rio e da Copa Nike, torneio no qual recebeu a premiação individual de melhor goleiro da competição. No sub-17, manteve a regularidade sob as traves, conquistando a Copa do Brasil da categoria na temporada anterior e o Campeonato Carioca da categoria no ano corrente.

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Gerenciado pela empresa Pantera Sport, o jovem atleta já acumulou aparições e convocações pontuais com a equipe sub-20 vascaína. O planejamento traçado pelo departamento de futebol cruz-maltino prevê a integração definitiva do jogador ao elenco sub-20 em 2027, ano em que completará 18 anos, consolidando a maturação técnica antes do salto ao time profissional.

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