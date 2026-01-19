O Corinthians segue ativo no mercado em busca de reforços para o meio-campo na temporada 2026 e colocou os olhos em Vini Souza, volante brasileiro que atualmente veste a camisa do VfL Wolfsburg, da Alemanha. De acordo com o ge, o Timão monitora o jogador com interesse em buscar sua contratação por meio de um empréstimo.

O interesse do Corinthians em Vini Souza surge em um momento em que o clube busca fortalecer o time para uma temporada cheia: com Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores. O Timão ainda perdeu o volante Maycon e por isso olha com maior atenção para uma reposição.

Assim, com Raniele sendo a única opção na função, Vini Souza se tornou uma possibilidade em um cenário também de oportunidade. Isso porque o brasileiro de 26 anos perdeu espaço no Wolfsburg, desde a troca de técnicos, e busca novas oportunidades.

Com limitações financeiras, no entanto, o Corinthians não deve comprometer o orçamento. Assim, sem condições de comprar o atleta, a equipe paulista deve negociar um empréstimo para minimizar riscos e qualificar o elenco.