O Atlético-MG encaminhou a contratação de Alan Minda, atacante equatoriano de 22 anos. O atleta foi revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, e atua pelo Cercle Brugge, da Bélgica, desde julho de 2023. De acordo com o Ge, o clube mineiro troca documentos com o time belga para anunciar o jogador oficialmente.

Em entrevista coletiva, Paulo Bracks, executivo de futebol do Galo, anunciou o acerto de bases negociais e contratuais com o jogador. Bracks, no entanto, ressaltou que ainda faltam alguns detalhes para concretizar a transferência.

“Não assinou contrato ainda, exames médicos estão pendentes, mas acertamos as bases contratuais e negociais para contratar o atacante Alan Minda, 22 anos, jogador que é ágil, potente, de um contra um, habilidoso, e será nosso segundo reforço nessa temporada 2026″, disse Bracks.

Alan Minda tem 18 jogos e dois gols pela seleção equatoriana e deve participar da Copa do Mundo de 2026. No futebol belga, soma 14 gols marcados e 14 assistências em 98 partidas.

Na mesma entrevista, Bracks confirmou interesse no volante Maycon, do Corinthians. “É um jogador que interessa, sim. Ele tem uma situação vinculada ao Shakhtar, não tem nada ver com o Corinthians, que também tem interesse nele.

Ainda sobre reforços, o executivo de futebol do Atlético-MG disse que o clube está próximo de anunciar mais um nome, cuja identidade e posição não foram reveladas.