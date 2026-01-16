Em meio a uma crise de lesões na linha defensiva, o Manchester City fechou um acordo para contratar Marc Guéhi, zagueiro do Crystal Palace e da seleção inglesa. O defensor de 25 anos chega ao City por 20 milhões de libras (cerca de R$ 145 milhões).

A lista de lesões na zaga do Manchester City virou uma dor de cabeça para Pep Guardiola com: John Stones, Josko Gvardiol e Ruben Dias.

Além da crise vivida na defesa do clube, o City conta com outro trunfo na negociação. Como o contrato de Guéhi com o Crystal Palace termina em junho deste ano, os Eagles não querem perder o jogador de graça. Por isso, o clube londrino aceitou a oferta dos Citizens.

Quem é Marc Guéhi?

Zagueiro e capitão do Crystal Palace, Guéhi é um dos grandes destaques da Premier League. Pelos Eagles, já disputou 188 jogos, com 11 gols e oito assistências. Além das marcas individuais, o jogador também fez parte da conquista inédita da Copa da Inglaterra e da Super Taça da Inglaterra pelo clube.

Na janela de transferências de setembro, o inglês de 25 anos esteve perto de reforçar o Liverpool. O negócio, contudo, não se concretizou. Além dos Reds, outros clubes, como o Bayern de Munique, também já tiveram interesse no defensor.

O perfil que agrada a Guardiola

Aos 25 anos, Marc Guéhi viu seu status se elevar após uma performance sólida pela seleção da Inglaterra na Eurocopa de 2024, onde foi titular na campanha do vice-campeonato. O defensor possui características essenciais para o estilo de jogo de Guardiola: excelente capacidade de passe, compostura sob pressão e velocidade para cobrir espaços em linhas altas.

A diretoria do Manchester City vê no jogador não apenas uma solução para a emergência atual, mas uma peça de reposição a longo prazo para a rotação do elenco. Sua experiência como capitão do Palace também é vista como um diferencial de liderança, alinhando-se ao perfil vencedor buscado pelo clube.