Anderson Talisca voltou a ser assunto da imprensa brasileira, ao ter seu nome especulado entre os alvos do Corinthians no mercado. Tratado como um nome observado pelo Timão para a temporada 2026, o meia-atacante do Fenerbahçe, no entanto, negou a possibilidade de um retorno imeditado ao futebol brasileiro, em entrevista exclusiva à PLACAR.

“Não é o momento. Ainda tenho lenha para queimar por aqui. Um dia, quem sabe volto para o Brasil. Mas tenho alguns anos para ficar, estou muito feliz na Turquia”, disse o jogador.

A fala do jogador, inclusive, vai ao encontro do momento que vive. Nesta quarta-feira, 14, foi dele o gol de vitória do Fenerbahçe sobre o Beyoğlu Yeni Çarşı, pela segunda rodada da Copa da Turquia.

Assim, chegou a seu 15º gol na temporada, em 27 partidas realizadas. Os números altos acompanham uma tendência artilheira, que o acompanha desde a sua saída do Brasil, em 2014.

Meia-artilheiro? Meia-atacante

Depois de passagem pelas categorias de base do Vasco, Talisca chegou ao Bahia em 2009, aos 15 anos. Meio-campista mais recuado naquela altura, chamou a atenção desde sua estreia pelos profissionais do Esquadrão, em 2013.

Anderson Talisca marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões diante do Monaco

Anderson Talisca marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões diante do Monaco – Divulgação / Benfica

Anderson, então, depois de fazer bons primeiros anos pelo time de Salvador, foi contratado pelo Benfica, de Portugal. Segundo o próprio jogador, foi sob o comando de Jorge Jesus, ex-Flamengo, que passou a receber função mais ofensiva. “Ele viu que eu fazia muitos gols e me transformou em meia-atacante. Aquilo mudou tudo. E hoje eu sou meia-atacante mesmo.”

E prosseguiu: “Cara, eu sempre fui menos organizador clássico, sempre tive mais presença constante na área. Tem gente que me define como um ‘camisa 10 do futebol moderno’. O clássico mesmo eu não sou. Hoje esses caras são Alan Patrick e Ganso, por exemplo. Eu me vejo numa função mais parecida com a do Rivaldo, não comparando qualidade (risos).

Turquia, China e escolhas

Talisca deixou o Benfica com rumo ao Besiktas, da Turquia. Emprestado, brilhou no time de Istambul, com 37 gols em duas temporadas, o que o colocou em manchetes das grandes ligas europeias. Ele, porém, não concorda com essa posição do Campeonato Turco abaixo dos países mais badalados do continente.