Anderson Talisca voltou a ser assunto da imprensa brasileira, ao ter seu nome especulado entre os alvos do Corinthians no mercado. Tratado como um nome observado pelo Timão para a temporada 2026, o meia-atacante do Fenerbahçe, no entanto, negou a possibilidade de um retorno imeditado ao futebol brasileiro, em entrevista exclusiva à PLACAR.

“Não é o momento. Ainda tenho lenha para queimar por aqui. Um dia, quem sabe volto para o Brasil. Mas tenho alguns anos para ficar, estou muito feliz na Turquia”, disse o jogador.

A fala do jogador, inclusive, vai ao encontro do momento que vive. Nesta quarta-feira, 14, foi dele o gol de vitória do Fenerbahçe sobre o Beyoğlu Yeni Çarşı, pela segunda rodada da Copa da Turquia.

Assim, chegou a seu 15º gol na temporada, em 27 partidas realizadas. Os números altos acompanham uma tendência artilheira, que o acompanha desde a sua saída do Brasil, em 2014.

Meia-artilheiro? Meia-atacante

Depois de passagem pelas categorias de base do Vasco, Talisca chegou ao Bahia em 2009, aos 15 anos. Meio-campista mais recuado naquela altura, chamou a atenção desde sua estreia pelos profissionais do Esquadrão, em 2013.

Anderson, então, depois de fazer bons primeiros anos pelo time de Salvador, foi contratado pelo Benfica, de Portugal. Segundo o próprio jogador, foi sob o comando de Jorge Jesus, ex-Flamengo, que passou a receber função mais ofensiva. “Ele viu que eu fazia muitos gols e me transformou em meia-atacante. Aquilo mudou tudo. E hoje eu sou meia-atacante mesmo.”

E prosseguiu: “Cara, eu sempre fui menos organizador clássico, sempre tive mais presença constante na área. Tem gente que me define como um ‘camisa 10 do futebol moderno’. O clássico mesmo eu não sou. Hoje esses caras são Alan Patrick e Ganso, por exemplo. Eu me vejo numa função mais parecida com a do Rivaldo, não comparando qualidade (risos).

Turquia, China e escolhas

Talisca deixou o Benfica com rumo ao Besiktas, da Turquia. Emprestado, brilhou no time de Istambul, com 37 gols em duas temporadas, o que o colocou em manchetes das grandes ligas europeias. Ele, porém, não concorda com essa posição do Campeonato Turco abaixo dos países mais badalados do continente.