Jogador de Copa do Mundo, o volante Fred rescindiu com o Fenerbahçe, nesta quinta-feira, 11, e tem caminho livre para assinar com o Atlético-MG. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador é esperado na próxima semana em Belo Horizonte, para realizar exames médicos e assinar com o Galo.

Cria das categorias de base do Internacional, Fred é nascido na capital mineira e vai realizar o sonho de jogar pelo clube do coração.

O Galo vai pagar 2 milhões de euros (R$ 11,9 milhões) pela liberação do volante de 33 anos. O contrato, que será válido por tres anos e meio, inclui o pagamento de 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) em metas esportivas.

Convocado por Tite para a Copa do Mundo 2022, Fred atuou pelo Fener na última terça, contra o Strum, nas pré-eliminatórias da Champions League. Após a vitórias, ele agradeceu a torcida em tom de despedida.

Os números de Fred

Formado nas categorias de base do Internacional, Fred estreiou pelo profissional do clube no Gauchão de 2012. O cria do Colorado venceu dois campeonatos estaduais no clube, marcando oito gols e dando nove assistências.

Em julho de 2013, o volante foi vendido Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, clube que defendeu por cinco temporadas. Naquele período, o clube do leste europeu ficou conhecido por ser casa de várias promessas brasileiras, como Fernandinho, Taison e Willian.

Em 2018, o Manchester United pagou 59 milhões de euros para reforçar o seu meio-campo com Fred. No clube inglês, o volante conquistou a Taça da Liga Inglesa 2023 e disputou 213 partidas, com 14 gols e 19 assistências.

Após as temporadas em Manchester, o volante deixou os Red Devils e se juntou ao Fenerbahçe, por 9,74 milhões de euros. Na Turquia, foram 12 gols e 21 assistências para o meio-campista

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