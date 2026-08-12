Em um duelo equilibrado e de poucas oportunidades claras, o Atlético-MG levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino na noite desta quarta-feira, 12. Jogando no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, o Galo venceu por 1 a 0, em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O gol solitário do confronto foi marcado por Cuello, aplicando a famosa ‘lei do ex’ e garantindo a vantagem para a equipe mineira. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, 19, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Equilíbrio e poucas chances na primeira etapa

O primeiro tempo foi marcado por muita transpiração e pouca inspiração de ambas as equipes. O Bragantino tentou tomar a iniciativa, com Herrera arriscando finalizações, mas sem sucesso em acertar o alvo defendido por Everson. O Atlético-MG, por sua vez, sofreu uma baixa logo aos 29 minutos, quando Lyanco precisou ser substituído por lesão. A melhor chance da etapa inicial veio apenas nos acréscimos, quando Sasha pegou uma sobra viva na área, virou batendo e quase abriu o placar para os donos da casa.

A lei do ex define o confronto

Na volta do intervalo, o panorama do jogo seguiu truncado. O Massa Bruta tentou pressionar e levantou a torcida aos 19 minutos, quando Gustavo Neves disparou uma bomba com desvio, mas a bola teimou em não entrar. A resposta do Galo veio na eficiência de seu ataque. Aos 29 minutos, Cuello recebeu um passe preciso nas costas da marcação, saiu de frente para o goleiro Cleiton e não perdoou. O atacante balançou as redes, decretando o 1 a 0 e fazendo valer a inexorável lei do ex em Bragança Paulista.

Vantagem para a decisão

Com o resultado positivo fora de casa, o Atlético-MG construiu um cenário favorável para o jogo de volta, que acontecerá na próxima semana, na casa do Galo. A equipe mineira jogará com a vantagem para avançar às quartas de final da competição continental, enquanto o Red Bull Bragantino precisará reverter o placar longe de seus domínios para seguir vivo no torneio.