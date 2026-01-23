O Corinthians avançou nas negociações com o São Paulo e ficou perto de fechar o empréstimo de Alisson, de 32 anos, até o fim de 2026. A conversa entre os clubes está encaminhada e já existe acordo verbal para o desfecho da negociação. A vontade do atleta pesou para o destino das tratativas.

Assim, o Timão assumirá o pagamento integral dos salários do jogador e desembolsará R$ 1 milhão à vista, para que o São Paulo libere o atleta. O acordo prevê ainda um repasse extra de R$ 500 mil no segundo semestre, além de uma cláusula de bônus: caso Alisson jogue 25 jogos por pelo menos 45 minutos, o Corinthians terá de pagar mais R$ 1,5 milhão.

Além disso, em um futuro Majestoso, também existe uma cláusula. Caso o Corinthians utilize o atleta em jogo contra o São Paulo, o clube do Morumbi receberá R$ 2 milhões.

As tratativas começaram com a possibilidade de uma troca de atletas, mas o São Paulo não se interessou pelos nomes colocados na mesa. A partir daí, a negociação passou a ser conduzida como empréstimo com compensação financeira.

Treinador do Corinthians, Dorival Júnior já trabalhou com Alisson, durante seu período no São Paulo. Naquele momento, o jogador deixou de ser um atacante de lado de campo e se tornou segundo volante, posição em que se destacou durante 2023 e início de 2024.

Em 2026, o Corinthians já oficializou as contratações do zagueiro Gabriel Paulista, do meia Matheus Pereira e do lateral-direito Pedro Milans. O atacante Kaio César é aguardado no Brasil nos próximos dias para exames e assinatura.