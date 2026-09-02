O fim da passagem de Richarlison pelo Tottenham parece cada vez mais próximo. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o atacante brasileiro aceitou uma proposta do Trabzonspor, da Turquia, que teria enviado duas propostas, recusadas pelos Spurs.

Segundo o jornalista, o Tottenham espera uma oferta superior a 20 milhões de libras (R$ 137,74 milhões), última proposta recusada pelo clube. Richarlison é considerado uma prioridade pelo clube turco.

Recentemente o Trabzonspor anunciou a contratação de Mohamed Salah, em um período em que o Campeonato Turco realiza grandes investimentos em nomes estrelados.

Essa não é a primeira negociação envolvendo o nome do brasileiro na janela. Na última segunda, Richarlison publicou um desabafo em suas redes sociais, reclamando da maneira como o clube estava conduzindo conversas com o Everton, seu ex-clube.

A negociação entre os clubes ingleses terminou com um desfecho negativo e, com o fechamento da janela de transferências no pais, o jogador acabou ficando no clube.