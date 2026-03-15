O roteiro parecia desenhado para mais uma tarde de frustração londrina, mas o futebol, como sempre, reservou espaço para o imponderável. Neste domingo, 15, em Anfield, o Liverpool dominou grande parte do confronto, mas viu um Tottenham dizimado por lesões e vindo de seis derrotas consecutivas buscar um heroico empate por 1 a 1, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

Szoboszlai abriu o placar com um golaço de falta, mas o brasileiro Richarlison, aos 44 minutos da etapa final, garantiu um ponto que vale ouro na luta contra o rebaixamento. O gol renova esperanças do atacante ser convocado por Carlo Ancelotti para a seleção, na próxima segunda-feira, 16.

Domínio vermelho e golaço de falta

A partida começou com o roteiro esperado. Os donos da casa, precisando da vitória para encostar no G-4, impuseram seu ritmo desde o apito inicial diante de um adversário que entrou em campo sem mais de dez jogadores do elenco principal. A pressão surtiu efeito logo aos 19 minutos. Em cobrança de falta magistral, Szoboszlai mandou uma pancada no ângulo direito de Vicario, que chegou a tocar na bola, mas não evitou a abertura do placar.

O gol desanimou momentaneamente os Spurs, que se fecharam na defesa para evitar uma goleada. O Liverpool seguiu martelando e quase ampliou aos 36 minutos, quando Gakpo finalizou de dentro da área, Vicario fez um milagre com a ponta dos dedos e a bola ainda explodiu na trave direita. Apesar do domínio vermelho, o Tottenham deu seus primeiros sinais de vida nos acréscimos, exigindo grande defesa de Alisson em cabeçada de Richarlison.

A resistência dos Spurs e o brilho de Alisson

Na volta do intervalo, o panorama se manteve com o Liverpool buscando o segundo gol para liquidar a fatura, enquanto o Tottenham apostava em raras estocadas de contra-ataque. Aos 9 minutos, a estratégia visitante quase funcionou: Richarlison foi lançado com liberdade, invadiu a área e bateu forte, mas parou em mais uma excelente intervenção do goleiro brasileiro Alisson.

Com o passar do tempo, o técnico Arne Slot promoveu alterações para dar sangue novo ao ataque do Liverpool, colocando nomes como Salah e Ekitike. No entanto, a equipe pecava na definição das jogadas. Do outro lado, mesmo na base do desespero e da superação física, o Tottenham começou a se lançar ao ataque nos minutos finais, percebendo que o adversário havia tirado o pé do acelerador.

O castigo no fim e o alívio londrino

A insistência da equipe comandada por Igor Tudor foi recompensada no apagar das luzes. Aos 44 minutos do segundo tempo, quando o Liverpool já administrava o resultado, Kolo Muani recebeu na área e ajeitou com açúcar para Richarlison. O atacante brasileiro chapou com categoria no canto direito de Alisson, decretando o empate e calando o estádio de Anfield.