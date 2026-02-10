Allan desembarcou em São Paulo, nesta terça-feira, para fazer exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. O volante vai ser emprestado ao clube paulista até o final de 2026. O Flamengo e o Timão chegaram a um acordo na divisão de salário e o jogador será o sexto reforço do time do Parque São Jorge no ano.

A imprensa presente no aeroporto, Allan disse estar satisfeito com a transferência. “É meu sonho jogar no Corinthians. A responsabilidade aumenta ao chegar em um time campeão porque sabemos que temos que aumentar o nível. Chego para somar, mas estou preparado. Vim de uma equipe grande também e vai dar tudo certo”, afirmou o jogador.

De acordo com o ge, o empréstimo será sem custos e o Corinthians vai ter uma opção de compra ao fim do contrato, mas os valores não foram divulgados. Allan chega para repor a saída de Maycon, que foi para o Atlético-MG. O Timão tentou outros jogadores: Vinícius Souza, do Wolfsburg, e Alisson, do São Paulo. No caso do meio-campista Tricolor, o atleta chegou a ir ao CT Joaquim Grava com as negociações avançadas, mas por falta de R$ 1 milhão em caixa no Alvinegro a negociação não saiu.

Allan se destacou na dobradinha de títulos do Atlético-MG, em 2021, quando o clube conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil. Foram mais de três temporadas no clube mineiro, até que Sampaoli pediu a sua contratação no Flamengo. Allan e o técnico argentino haviam trabalhado juntos no próprio Galo.

No Rubro-Negro, Allan não conseguiu se firmar e virou reserva com todos os treinadores do time. Algumas lesões também atrapalharam a passagem do meio-campista no Fla. Com a chegada de Jorginho e Saúl, no ano passado, o volante perdeu ainda mais espaço.

O Corinthians agora possui os seguintes nomes à disposição de Dorival Júnior para a posição: Allan, André Luiz, Raniele, Matheus Pereira, Carrillo, Charles e José Martínez, que se reapresentou ao clube com uma lesão no ligamento do joelho.