Em participação ao vivo durante a rodada da Kings Cup Brasil na última segunda-feira, 9, Neymar comentou sobre os planos para a reta final de sua trajetória nos gramados. Ao lado de Cris Guedes, com quem divide a presidência da Furia FC no torneio de futebol de sete, o camisa 10 do Santos indicou que cogita disputar a modalidade alternativa a partir de 2030, após encerrar sua trajetória no futebol profissional: “Eu queria jogar na Kings League. Vou fazer isso em 2030”.

Ao ouvir o comentário do amigo, Cris Guedes afirmou que o camisa 10 tem mais tempo para jogar antes de se aposentar: “O quê, você vai se aposentar em 2030? Você só pretende jogar mais quatro anos? Ah, qual é… Você ainda tem cinco ou seis anos pela frente”. Neymar, porém, destacou seu histórico de problemas no joelho e disse: “Não, não é esse o caso… Se você tivesse o mesmo joelho que eu, você entenderia”.

Durante a sua participação ao vivo, Neymar projetou sua ideia de jogar a Kings League em 2030. O jogador esboçou sua equipe ideal para disputar o torneio de futebol de sete em 2030.

“Será que a galera iria gostar de ver meus companheiros de Santos jogando a Kings League? Nosso time seria eu, Couto [Coutinho], Gabi [Gabigol], Arthur, Cebolinha, nosso incrível Rodinei e Brazão no gol”, brincou.

Como foi a cobrança de pênalti do presidente?

Durante o evento em Guarulhos, o atleta participou da dinâmica do torneio e cobrou o tradicional pênalti do presidente. Por cautela muscular com a perna direita, finalizou de canhota e teve a cobrança defendida pelo goleiro rival. O lance não impediu a vitória da Furia sobre o Dibrados pelo placar de 7 a 3.