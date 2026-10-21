O jornal britânico The Times publicou uma retratação e um pedido de desculpas a Gianni Infantino, presidente da Fifa, após informar que o dirigente recebia remuneração secundária oculta da entidade. A publicação havia sido veiculada no último dia 13.

O periódico britânico esclareceu que os valores recebidos por Infantino correspondiam a despesas e reembolsos previstos nas normas suíças, e não a vencimentos extras:

“Em 13 de outubro de 2026 (Esporte), relatamos que Gianni Infantino recebeu um “segundo salário” da Fifa, o qual a Fifa não havia divulgado. Isso está incorreto. Não houve “segundo salário”. Os regulamentos não exigem que a Fifa inclua despesas e reembolsos recebidos pelo Sra. Infantino em seu relatório anual, pois não são considerados “remuneração” de acordo com os requisitos de relatórios suíços.”, afirmou o The Times, em comunicado de retratação.

A entidade máxima do futebol respondeu publicamente à retratação por meio de nota oficial, condenando a publicação e denunciando ataques recorrentes à sua gestão.

“É evidente que há um esforço concertado e contínuo por parte de alguns para minar a Fifa e seu Presidente. A Fifa exorta a mídia a agir com responsabilidade e verificar cuidadosamente todas as fontes para evitar a publicação e posterior reprodução de informações falsas e difamatórias”, afirmou a Fifa, em comunicado oficial.