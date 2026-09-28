A seleção brasileira venceu a Dinamarca por 4 a 1, nesta segunda-feira, 28, em amistoso da categoria. A partida disputada na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, em Múrcia, na Espanha, marcou a estreia na série de partidas que serão realizadas nos próximos dias.

O treinador Paulo Victor convocou um grupo repleto de nomes promissores para a sequência de jogos contra Dinamarca, Estados Unidos e México. De olho no Sul-Americano de 2027, a comissão técnica optou por mesclar atletas do mercado nacioanl com peças que atuam no exterior.

Assim, chama a atenção a forte presença de representantes do Shakhtar Donetsk, time com mais jogadores na convocação. A onda marca o retorno do time do leste europeu como um dos destinos queridos por jovens, marcando retomada após os primeiros impactos da guerra com a Rússia.

Quatro nomes pertencem à equipe ucraniana, tradicional lar de brasileiros fora das grandes ligas. São eles o meia Isaque e os atacantes Gabriel Carvalho, Luca Meirelles e Bruninho, autor de um dos gols da goleada.

Palmeiras e São Paulo são os dois times que vêm logo atrás do Shakhtar em número de representantes, com três cada um. Kauan Lima, Erick Belé e Heittor são do Alviverde, enquanto Igor Felisberto, Djhordney e Tetê atuam no Tricolor Paulista.