Aposentado há pouco mais de um ano, após rescisão com o Fluminense, o ex-lateral e ídolo do Real Madrid Marcelo cedeu entrevista ao diário AS, da Espanha, e comentou sobre sua experiência trabalhando com Carlo Ancelotti, agora técnico da seleção brasileira. Além disso, também falou sobre a vida fora do campo e a expectativa para a Copa do Mundo.

“É muito difícil dizer quais são as qualidades de Ancelotti, eu não sou técnico. Ele é como se espera ser, muito próximo e muito boa gente”, disse Marcelo sobre o técnico da seleção.

O ex-jogador trabalhou junto com Ancelotti no Real Madrid e foi campeão da Champions duas vezes com o treinador italiano.

O veículo espanhol ainda questionou Marcelo sobre as diferenças no futebol de agora em comparação com os anos de Real Madrid. Foi então que o brasileiro revelou não assistir mais jogos: “Não vejo futebol mais. Faço outras coisas. Gosto de ver filmes, ir ao teatro, me interesso por moda. Sou ator, produtor e um monte de coisa, mas o futebol ficou de lado”.

A revelação de Marcelo surpreende porque vai contra o discurso de aposentadoria. Na época, em 2025, o então lateral disse que sua “história como jogador” terminava, mas ainda tinha muito a dar para o futebol – indicando uma carreira fora dos campos.

Dessa forma, Marcelo deixa a Copa do Mundo de lado. O brasileiro também foi perguntado sobre a Copa do Mundo, mas futebol não parece fazer mesmo mais parte do seu dia a dia: “Para que vou continuar vendo futebol? Não faz mais sentido. Eu vejo meus filhos e o Real Madrid, só”.