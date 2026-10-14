O meio-campista colombiano Richard Ríos marcou seu primeiro gol com a camisa do Al Ittihad, na derrota por 2 a 1 diante do Al Ahli, em confronto válido pela Liga dos Campeões da Ásia. Emprestado pelo Benfica, o jogador recebeu na área e finalizou com força no primeiro poste, aos 66 minutos.

O Al Ahli construiu a vantagem no placar ainda durante a etapa inicial do clássico. O atacante iraniano Sardar Azmoun foi o destaque dos mandantes ao balançar as redes em duas oportunidades, logo aos 7′ e aos 16′ da primeira etapa.

Clima quente e situação na competição continental

Além da participação ofensiva, o volante também esteve no centro dos ânimos acirrados da partida. Ainda no primeiro tempo, Ríos se envolveu em um desentendimento com jogadores da equipe adversária após dividida ríspida no meio-campo.

O resultado negativo em Jeddah complica a trajetória da formação aurinegra no torneio continental, que busca rápida recuperação na tabela das fases eliminatórias da competição asiática.