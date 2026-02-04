O futebol saudita vive um momento turbulento em 2026, com controvérsias que vão muito além das quatro linhas. A crise envolvendo a gestão do PIF (Fundo Público de Investimento) com os grandes times da Arábia Saudita afetou até Cristiano Ronaldo, que pode deixar a liga ao final da temporada. Com isso, outros jogadores podem estar de saída. Abaixo, veja quais jogadores podem retornar ao Brasil.

O PIF detém participações em gigantes da Saudi Pro League, como Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli, e os altos investimentos em alguns clubes geraram críticas internas. A chegada de Karim Benzema ao Al Hilal, após deixar o Al Ittihad, reforçou o sentimento de poder político e econômico maior que dos rivais e expôs fissuras no projeto de sustentação do futebol local.

Quais jogadores podem voltar ao Brasil

Al-Hilal

Pablo Marí (ex-Flamengo)

Malcom (ex-Corinthians)

Marcos Leonardo (ex-Santos)

Al-Nassr

Bento (ex-Athletico)

Ângelo (ex-Santos)

Al-Ahli

Ibañez (ex-Fluminense)

Matheus Gonçalves (ex-Flamengo)

Ricardo Mathias (ex-Inter)

Al-Taawoun

Mailson (ex-Sport)

Andrei Girotto (ex-Palmeiras)

Biel (ex-Bahia)

Pericles Chamusca