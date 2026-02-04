O futebol saudita vive um momento turbulento em 2026, com controvérsias que vão muito além das quatro linhas. A crise envolvendo a gestão do PIF (Fundo Público de Investimento) com os grandes times da Arábia Saudita afetou até Cristiano Ronaldo, que pode deixar a liga ao final da temporada. Com isso, outros jogadores podem estar de saída. Abaixo, veja quais jogadores podem retornar ao Brasil.
O PIF detém participações em gigantes da Saudi Pro League, como Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli, e os altos investimentos em alguns clubes geraram críticas internas. A chegada de Karim Benzema ao Al Hilal, após deixar o Al Ittihad, reforçou o sentimento de poder político e econômico maior que dos rivais e expôs fissuras no projeto de sustentação do futebol local.
Quais jogadores podem voltar ao Brasil
Al-Hilal
Pablo Marí (ex-Flamengo)
Malcom (ex-Corinthians)
Marcos Leonardo (ex-Santos)
Al-Nassr
Bento (ex-Athletico)
Ângelo (ex-Santos)
Al-Ahli
Ibañez (ex-Fluminense)
Matheus Gonçalves (ex-Flamengo)
Ricardo Mathias (ex-Inter)
Al-Taawoun
Mailson (ex-Sport)
Andrei Girotto (ex-Palmeiras)
Biel (ex-Bahia)
Pericles Chamusca