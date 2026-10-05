Às vésperas do clássico norte-americano entre os Estados Unidos e o Canadá, que acontece nesta terça-feira, 6, o técnico Mauricio Pochettino, dos Estados Unidos, elogiou o atacante canadense Jonathan David. O confronto ocorre em Minnesota e encerra o período atual de amistosos internacionais das duas equipes.
“Temos que estar focados nele, porque hoje ele é um dos melhores atacantes do mundo. Vê-lo na LaLiga, num clube como o Atlético de Madrid e com um treinador como Diego Simeone é fantástico”, iniciou Pochettino em entrevista coletiva.
“Acho que ele é um atacante fantástico, com uma ótima combinação de qualidades, e chega com um histórico de gols e muita confiança”, complementou.
Como está o momento de Jonathan David no clube e na seleção?
O jogador canadense transferiu-se para a equipe colchonera no encerramento da última janela do verão europeu e logo assumiu papel relevante. Disputando o Campeonato Espanhol, David soma três gols em quatro partidas com a camisa do clube de Madri.
O faro de gol também segue presente na equipe nacional. Em 27 de setembro, o atacante marcou o único gol da vitória da seleção canadense por 1 a 0 diante do Chile. Do lado rival, a equipe dos Estados Unidos vem de triunfo convincente por 3 a 0 contra a seleção mexicana, realizado no último sábado, 3.