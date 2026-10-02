Carlo Ancelotti lidera a lista de técnicos de seleções mais bem pagos do mundo. Com contrato válido até a Copa do Mundo de 2030, o treinador do Brasil tem um salário anual de dez milhões de euros (cerca de R$ 59 milhões). O levantamento foi realizado pelo jornal alemão BILD, que ordenou os 12 comandantes com maiores remunerações.

Abaixo de Ancelotti, Jürgen Klopp, treinador da Alemanha, é quem ocupa a segunda colocação. O técnico alemão tem um salário de sete milhões de euros anuais (cerca de R$ 41,3 milhões). Na última quinta-feira, 1, inclusive, o comandante venceu seu primeiro jogo pela seleção alemã, na Liga das Nações, ao superar a Sérvia por 2 a 0.

Jürgen Klopp, técnico da Alemanha - EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Jürgen Klopp, técnico da Alemanha – EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Quem fecha o pódio é Mauricio Pochettino, técnico dos Estados Unidos. O argentino recebe 6,8 milhões de euros por ano (cerca de R$ 40,1 milhões).

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Mauricio Pochettino, treinador dos Estados Unidos - EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES

Mauricio Pochettino, treinador dos Estados Unidos – EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES

Técnicos de seleções mais bem pagos do mundo

  1. Carlo Ancelotti – Brasil – 10 milhões de euros (cerca de R$ 59 milhões)
  2. Jurgen Klopp – Alemanha – 7 milhões de euros (cerca de R$ 41,3 milhões)
  3. Mauricio Pochetino – Estados Unidos – 6,8 milhões de euros (cerca de R$ 40,1 milhões)
  4. Thomas Tuchel – Inglaterra – 6 milhões de euros (cerca de R$ 35,4 milhões)
  5. Luís de la Fuente – Espanha – 5 milhões de euros (cerca de R$ 29,5 milhões)
  6. Jorge Jesus – Portugal – 4 milhões de euros (cerca de R$ 23,6 milhões)
  7. Zidane – França – 3,6 milhões de euros (cerca de R$ 21,2 milhões)
  8. Xavi – Holanda – 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,7 milhões)
  9. Scaloni – Argentina – 2,3 milhões de euros (cerca de R$ 13,5 milhões)
  10. Ralf Rangnick – Áustria – 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,8 milhões)
  11. Ivan Jovanović – Grécia – 900 mil euros (cerca de R$ 5,3 milhões)
  12. Veljko Paunović – Sérvia – 650 mil euros (cerca de R$ 3,8 milhões)