Carlo Ancelotti lidera a lista de técnicos de seleções mais bem pagos do mundo. Com contrato válido até a Copa do Mundo de 2030, o treinador do Brasil tem um salário anual de dez milhões de euros (cerca de R$ 59 milhões). O levantamento foi realizado pelo jornal alemão BILD, que ordenou os 12 comandantes com maiores remunerações.

Abaixo de Ancelotti, Jürgen Klopp, treinador da Alemanha, é quem ocupa a segunda colocação. O técnico alemão tem um salário de sete milhões de euros anuais (cerca de R$ 41,3 milhões). Na última quinta-feira, 1, inclusive, o comandante venceu seu primeiro jogo pela seleção alemã, na Liga das Nações, ao superar a Sérvia por 2 a 0.

Quem fecha o pódio é Mauricio Pochettino, técnico dos Estados Unidos. O argentino recebe 6,8 milhões de euros por ano (cerca de R$ 40,1 milhões).

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Técnicos de seleções mais bem pagos do mundo