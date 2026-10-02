Carlo Ancelotti lidera a lista de técnicos de seleções mais bem pagos do mundo. Com contrato válido até a Copa do Mundo de 2030, o treinador do Brasil tem um salário anual de dez milhões de euros (cerca de R$ 59 milhões). O levantamento foi realizado pelo jornal alemão BILD, que ordenou os 12 comandantes com maiores remunerações.
Abaixo de Ancelotti, Jürgen Klopp, treinador da Alemanha, é quem ocupa a segunda colocação. O técnico alemão tem um salário de sete milhões de euros anuais (cerca de R$ 41,3 milhões). Na última quinta-feira, 1, inclusive, o comandante venceu seu primeiro jogo pela seleção alemã, na Liga das Nações, ao superar a Sérvia por 2 a 0.
Quem fecha o pódio é Mauricio Pochettino, técnico dos Estados Unidos. O argentino recebe 6,8 milhões de euros por ano (cerca de R$ 40,1 milhões).
Técnicos de seleções mais bem pagos do mundo
- Carlo Ancelotti – Brasil – 10 milhões de euros (cerca de R$ 59 milhões)
- Jurgen Klopp – Alemanha – 7 milhões de euros (cerca de R$ 41,3 milhões)
- Mauricio Pochetino – Estados Unidos – 6,8 milhões de euros (cerca de R$ 40,1 milhões)
- Thomas Tuchel – Inglaterra – 6 milhões de euros (cerca de R$ 35,4 milhões)
- Luís de la Fuente – Espanha – 5 milhões de euros (cerca de R$ 29,5 milhões)
- Jorge Jesus – Portugal – 4 milhões de euros (cerca de R$ 23,6 milhões)
- Zidane – França – 3,6 milhões de euros (cerca de R$ 21,2 milhões)
- Xavi – Holanda – 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,7 milhões)
- Scaloni – Argentina – 2,3 milhões de euros (cerca de R$ 13,5 milhões)
- Ralf Rangnick – Áustria – 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,8 milhões)
- Ivan Jovanović – Grécia – 900 mil euros (cerca de R$ 5,3 milhões)
- Veljko Paunović – Sérvia – 650 mil euros (cerca de R$ 3,8 milhões)