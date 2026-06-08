A seleção brasileira sub-17 iniciou sua preparação para a Copa do Mundo da categoria com uma vitória expressiva sobre os Estados Unidos. Em amistoso disputado neste domingo, 7, na Arena das Dunas, em Natal (RN), o Brasil goleou a equipe americana por 4 a 0.

Como foi o jogo

O confronto marcou o domínio da seleção brasileira sub-17 desde o início. A equipe comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci demonstrou superioridade tática e técnica, criando diversas oportunidades de gol ao longo da partida. A goleada reflete a intensidade e a eficácia ofensiva apresentadas pelos jovens atletas em campo.

Destaques individuais

Os gols da vitória brasileira foram marcados por Rodrigo Jr., Tales Beni, Kauê Furquim e Eduardo Pape. Rodrigo Jr. abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, seguido por Tales Beni, que ampliou aos 32 minutos. Na segunda etapa, Kauê Furquim marcou o terceiro gol em cobrança de falta aos 29 minutos, e Eduardo Pape fechou a goleada nos acréscimos, de cabeça, após um escanteio.