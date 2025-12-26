A seleção marroquina quer mostrar o seu valor na Copa Africana de Nações. Os anfitriões do torneio podem garantir vaga nas oitavas de final já nesta sexta-feira, 26, com uma rodada de antecedência, na partida contra Mali, a partir das 17 horas, em Rabat. O Marrocos será rival do Brasil na abertura do Grupo C da Copa do Mundo, em junho.

O Marrocos é o grande favorito no torneio que sedia e, depois da vitória fácil por 2 a 0 sobre Comores, a expectativa é por uma nova vitória e liderança isolada no Grupo A.

Marrocos lidera com três pontos, seguido por Mali e Zâmbia, um ponto cada, e o zerado Comores. Uma vitória simples já garante os semifinalistas da última Copa do Mundo na próxima fase.

Na primeira partida, o destaque ficou por conta do atacante Ayoub El-Kaabi, do Olympiacos, autor de um gol de bicicleta. Brahim Díaz, do Real Madrid, havia marcado o primeiro gol da partida.

Além deles, Azzedine Ounahi (Girona), Nayef Aguerd (Olympique de Marseille), Eliesse ben Seghir (Bayer Leverkusen) e Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) são revelações para ficar de olho na equipe ainda dirigida por Walid Regragui. O goleiro Bono (Al Ittihad) é o capitão da equipe que tem o lateral-direito Achraf Hakimi (PSG) como desfalque.

O Marrocos estará em sua sétima Copa do Mundo (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022 e 2026) no torneio realizado no Canadá, México e Estados Unidos. Ao longo da história, foram 23 jogos, cinco vitórias, sete empates e 11 derrotas.

O Brasil e Marrocos fazem o jogo de abertura do Grupo C do Mundial. A partida será em 13 de junho, um sábado, às 19 horas, em Nova Jersey, nos EUA.