Em amistoso disputado na noite deste sábado, 3, no AT&T, em Arlington, os Estados Unidos venceram o México por 3 a 0. Mesmo com menor posse de bola, os donos da casa foram precisos e construíram o placar com gols de J. Hall, C. Sullivan e M. Tillman. A equipe mexicana tentou impor seu ritmo, mas parou na marcação adversária e terminou a partida com um jogador a menos após a expulsão direta de M. Chavez Garcia na etapa final.

Vantagem construída na objetividade

O confronto começou com o México trocando mais passes (430 contra 401) e mantendo 52% da posse de bola. No entanto, a equipe americana, armada no esquema 4-4-2, foi mais perigosa quando atacou. Aos 28 minutos do primeiro tempo, J. Hall encontrou o caminho do gol e abriu o placar para os Estados Unidos.

O México, posicionado no 4-4-1-1, teve dificuldades para infiltrar na defesa rival, em um jogo que se mostrou truncado pelas 18 faltas cometidas pelos americanos contra 8 dos visitantes. Aos 35 minutos, L. Romo recebeu cartão amarelo, o único da primeira etapa.

Expulsão e placar consolidado

Na volta para o segundo tempo, o México promoveu mudanças, incluindo a entrada de M. Chavez Garcia no lugar de J. Gallardo aos 46 minutos. Contudo, foram os Estados Unidos que voltaram a balançar as redes. Aos 62 minutos, C. Sullivan marcou o segundo gol dos donos da casa. O cenário ficou ainda mais adverso para os visitantes aos 67 minutos, quando M. Chavez Garcia recebeu cartão vermelho direto e foi expulso. Durante esse período, os americanos T. Adams e S. Berhalter receberam cartões amarelos, aos 64 e 68 minutos, respectivamente.

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Com um jogador a mais, os Estados Unidos mantiveram o controle defensivo. O goleiro Diego Kochen viu sua equipe ser pouco ameaçada e fez apenas uma defesa na única finalização certa do México em toda a partida. Ofensivamente, os americanos foram letais: acertaram o alvo três vezes e marcaram três gols. Aos 84 minutos, M. Tillman anotou o terceiro e fechou o placar no AT&T.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 06/10, para novos compromissos pelos Amistosos de Seleções 2026. Os Estados Unidos enfrentam o Canadá, enquanto o México joga contra o Chile.