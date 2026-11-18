A seleção marroquina encerrou o ano de 2026 em alta e chegou na quinta posição no ranking oficial da Fifa. Com a atualização divulgada em novembro, os marroquinos ultrapassaram a Seleção Brasileira na listagem geral. A equipe comandada por Carlo Ancelotti fechará o ano na sétima colocação da lista.

A seleção de Marrocos teve o avanço mais expressivo dentro do grupo dos dez primeiros colocados, finalizando o ano com 1809.37 pontos após resultados positivos pelas Eliminatórias da Copa Africana contra o Níger.

Como fica a situação da seleção brasileira

O Brasil fechou 2026 em sétimo com 1800.91 pontos acumulados. A pontuação reflete o desempenho na Data Fifa de novembro, quando a equipe sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Japão e venceu Singapura pelo placar de 7 a 0.

No encerramento da temporada anterior,a Seleção Brasileira ocupava o quinto lugar, mas acabou ultrapassada pela seleção portuguesa no decorrer do calendário de 2026. Agora, também perdeu posição para Marrocos.

A ponta da tabela e as demais posições do ranking

O primeiro lugar do ranking mundial segue sob domínio da Espanha, que lidera a contagem com 2004.48 pontos. A Argentina ocupa a vice-liderança e a França fecha as três primeiras posições.

A consolidação da Fifa em novembro também confirmou mudanças relevantes no bloco principal, registrando a entrada das seleções da Holanda e da Colômbia entre as dez melhores do futebol internacional.