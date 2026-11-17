A lista de convocados da Seleção Brasileira sub-20 feita pelo técnico Paulo Victor para os amistosos contra o Peru incluiu alguns nomes promissores do Brasil que possuem dupla nacionalidade e ainda não têm futuro definido no time principal. Entre eles, Matheos Ferreira e o atacante Robinho Jr, do Santos, emprestado à Genoa, que marcou na segunda partida na noite de segunda-feira, 16.

A estratégia da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é intensificar o monitoramento e a captação de talentos com dupla nacionalidade para as categorias de base nacionais.

Dois gols e atuação de destaque no Mangueirão

Na partida disputada nesta segunda-feira, dia 16, no Estádio Mangueirão, em Belém, Robinho Jr. balançou as redes duas vezes na vitória por 9 a 0 da Seleção Brasileira sub-20. Apesar da grande atuação pelo Brasil, o jovem ressaltou que segue elegível e disponível para a seleção italiana.

"O sonho de toda criança é representar sua seleção. Eu tenho duas. Qualquer uma é bem-vinda. É claro que o Paulo Victor falou que vai contar comigo. Então, fico à disposição", declarou o atleta em entrevista após o confronto.

A estratégia de encontrar mais jogadores como Robinho Jr. foi explicada pelo técnico Paulo Victor após o confronto em Belém. Segundo o treinador, a confederação tem buscado olhar para diversos países para encontrar esses atletas e aumentar o leque de observação das categorias de base do Brail.

“Passamos por vários países encontrando esses jogadores, aproximando a relação entre a CBF e esses clubes estrangeiros, porque precisamos ampliar o nosso leque de observação, dar espaço para esses jogadores com dupla nacionalidade”, disse.

Disputa por vaga no Sul-Americano Sub-20

Mesmo com os dois gols marcados em apenas dois minutos na partida, Robinho Jr. preferiu frear a euforia sobre sua presença no Campeonato Sul-Americano Sub-20, torneio previsto para o início de 2027.

“Seleção é sempre momento. Não dá para dizer que garanti [vaga]. Vou trabalhar mais forte ainda para conquistar essa convocação”, concluiu o atacante.