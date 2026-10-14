A Saudi Pro League oficializou o adiamento de três partidas da 9ª rodada da competição nacional. A entidade justificou a medida por restrições logísticas decorrentes da recente escalada militar e ofensivas com projéteis atribuídos aos Houthis na região de Riade. O principal confronto impactado é o clássico entre Al Ahli e Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo.

Quais jogos foram adiados e as novas datas definidas?

De acordo com o comunicado da liga saudita, o duelo entre Al Ahli e Al Nassr foi remarcado para o dia 6 de março de 2027.

Outras duas partidas sofreram alterações na tabela. O confronto entre Al Riyadh e o líder Al Hilal, além da partida entre Al Ittihad e Al Shabab, foram transferidos para o dia 19 de dezembro. As outras partidas programadas para a rodada não sofreram alterações de cronograma.

Qual é o impacto dos alertas de segurança no futebol local?

A decisão foi adotada após a intensificação das tensões militares na capital saudita e o registro de interceptações aéreas preventivas perto do aeroporto da cidade. Os ataques originados no Iêmen provocaram reforço nas medidas de proteção civil.

O calendário do futebol regional já vinha enfrentando impactos operacionais. Em compromisso anterior válido pela Liga dos Campeões da Ásia, o Al Nassr teve o início de uma partida postergado em uma hora devido aos procedimentos de segurança recomendados pelas autoridades locais.