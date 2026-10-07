O técnico do Al-Nassr, Ange Postecoglou, confirmou que Cristiano Ronaldo está totalmente à disposição para a partida contra o Al-Diriyah, que acontece nesta sexta-feira, 9, pela 8ª rodada do Campeonato Saudita. O treinador destacou o momento do astro português após a crise vivida com Jorge Jesus na seleção portuguesa, assegurando que o atacante reúne plenas condições de atuar.

“Ronaldo voltou em boa condição, está pronto mental e fisicamente, e isso é o mais importante”, iniciou Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, em entrevista coletiva.

“Fui treinador da Austrália durante quatro anos. Não gosto de ouvir os treinadores dos clubes a falar sobre os técnicos das seleções. Portanto, não farei comentários sobre o que aconteceu na seleção. Sou o treinador dele no Al-Nassr, é um grande trunfo da nossa equipe”, complementou o treinador, refletindo sobre a crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.

O comandante ressaltou a dedicação do atleta e a postura apresentada no dia a dia do centro de treinamento. Segundo ele, o atacante está com o moral “muito elevado”.

“Ronaldo participou conosco com todo o seu empenho, está com o moral muito elevado, e agora eu sou o treinador dele no Al-Nassr. Ele é um reforço para nós, e não gosto de falar sobre o que aconteceu na seleção do seu país”, declarou o técnico.