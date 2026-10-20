O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) iniciou os trâmites para privatizar e negociar o controle comercial do Al-Nassr. Para tornar o negócio atrativo ao mercado internacional, o fundo estatal planeja liquidar integralmente as dívidas da equipe, estimadas em 800 milhões de riais sauditas (cerca de R$ 1 bilhão, ou 190 milhões de euros), além de alavancar a receita do clube por meio do aporte de novos patrocinadores.

Entre as gestoras interessadas em assumir a operação está a RedBird Capital Partners, fundo norte-americano de investimentos que já controla o Milan, da Itália, o Toulouse, da França, e detém participação minoritária no Liverpool. O valor de mercado estimado para a aquisição do Al-Nassr gira em torno de 1 bilhão de riais sauditas (aproximadamente R$ 1,3 bilhão).

A reestruturação societária prevê que o atacante Cristiano Ronaldo passe a integrar o grupo de proprietários da instituição, assumindo uma fatia de 20% das ações do clube.

A movimentação expande a atuação do craque português no meio empresarial, setor no qual já atua com investimentos nos ramos hoteleiro, de mídia, bem-estar e no próprio futebol — segmento em que já possui 25% das ações do Almería, da segunda divisão espanhola. O restante das cotas acionárias do Al-Nassr deverá ser dividido entre o novo investidor majoritário e companhias privadas sauditas.

A aceleração na privatização dos clubes estatais atende às novas exigências da Confederação Asiática de Futebol (AFC), que prepara regulamentações mais severas para vetar a participação de equipes pertencentes a um mesmo grupo econômico em seus torneios oficiais. O processo do Al-Nassr acompanha o movimento recente do rival Al-Hilal, que teve 70% de seu controle acionário repassado à Kingdom Holding, empresa privada de investimentos ligada à família real saudita.