Depois de um início de temporada sem vitórias, o Al Faisaly conquistou seu primeiro triunfo na Liga Saudita. Nesta quinta-feira, 15, a equipe venceu o Al Kholood por 3 a 2, pela nona rodada da competição, com participação decisiva do brasileiro Flávio Medeiros, responsável pela assistência para o gol de empate ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o clube chegou à 15ª colocação, com uma partida a menos. Aos 30 anos, o volante vive sua quinta temporada no futebol saudita, agora em um novo desafio após quatro anos defendendo o Al Taawoun.

Lançado ao profissional pelo Vitória, em 2015, Flávio também defendeu o rival Bahia, e conquistou dois títulos do Campeonato Baiano pelo Tricolor. Em seguida, partiu para o futebol europeu, onde atuou por duas temporadas na Turquia, com as camisas de Trabzonspor e Giresunspor.

Em 2021, recebeu o convite para defender o Al-Taawoun e iniciou sua trajetória na Arábia Saudita. Já adaptado à cultura e ao futebol do país, o volante optou por permanecer na Arábia Saudita, mesmo diante de propostas de outras equipes, e acertou com o Al Faisaly para dar sequência à carreira.

O Al Faisaly abriu o placar aos sete minutos, com Alexandre Mendy aproveitando o rebote do goleiro. O Al Kholood empatou com o zagueiro Pinas, em cobrança de falta, mas os visitantes voltaram a ficar em vantagem na sequência. Ainda no primeiro tempo, Flávio Medeiros encontrou Mendy com um passe que rompeu as linhas defensivas adversárias, e o atacante deixou tudo igual. Na etapa final, o francês completou seu hat-trick com um gol de cabeça e confirmou a vitória por 3 a 2.

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“Foi um resultado muito importante para a nossa equipe. Precisávamos desses três pontos para mudar a chave no campeonato e aumentar a confiança do grupo. Graças a Deus, o triunfo veio na hora certa. Foi um grande jogo, com uma assistência e muita determinação de todos até o fim. Temos que aproveitar esse momento e seguir trabalhando para buscar novas vitórias nas próximas rodadas”, comemorou Flávio.

O Al Faisaly volta a campo na próxima segunda-feira, 19, quando enfrenta o Al Shabab, fora de casa. Com uma partida a menos, a equipe busca se afastar da zona de rebaixamento, que atualmente reúne os três últimos colocados.