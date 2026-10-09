Menos de um ano após deliberar a transição da Copa da África das Nações (CAN) para um modelo quadrienal, a Confederação Africana de Futebol (CAF) estuda retroceder e preservar o torneio a cada dois anos. A possibilidade foi confirmada nesta sexta-feira pelo presidente da entidade, Patrice Motsepe, durante reunião estratégica realizada em Cabo Verde.

Pressão financeira e debate interno na entidade

Em pronunciamento a dirigentes do continente, Motsepe revelou que o retorno ao modelo histórico está sob análise formal da cúpula do futebol africano. O recuo acontece em decorrência das fortes preocupações financeiras, já que a competição bienal representa a maior fonte de receita da federação e de suporte aos países membros.

A alteração para o intervalo de quatro anos havia sido oficializada em dezembro de 2025 com previsão de entrar em vigor em 2028, em paralelo à criação de uma Liga das Nações do continente. No entanto, o plano encontrou resistência por reduzir a visibilidade internacional das seleções e diminuir o volume de partidas decisivas para o desenvolvimento local do esporte.

Calendário das próximas edições

A próxima edição da Copa da África das Nações já está confirmada e agendada para 2027, sediada em conjunto por Quênia, Tanzânia e Uganda. Uma deliberação definitiva sobre a manutenção da periodicidade de dois anos deve ser votada pelo Comitê Executivo da CAF nos próximos encontros institucionais.