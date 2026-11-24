A Corte Arbitral do Esporte (CAS) emitiu nesta terça-feira, dia 24, decisão favorável à Federação Senegalesa de Futebol e confirmou a seleção senegalesa como campeã da Copa Africana de Nações de 2025. O tribunal desportivo internacional anulou a punição imposta pela Confederação Africana de Futebol (CAF), que havia retirado o troféu do país.

O que motivou a disputa jurídica da final?

A controvérsia teve início na decisão disputada em Rabat, quando os senegaleses superaram a seleção marroquina por 1 x 0 na prorrogação, com gol anotado por Pape Gueye. Nos minutos finais do tempo regulamentar, a partida registrou momentos de forte tensão após a anulação de um gol senegalês e a marcação de um pênalti a favor de Marrocos.

Em protesto contra a arbitragem, o técnico Pape Thiaw ordenou que seus atletas deixassem o campo temporariamente. Pouco depois, a equipe retornou ao gramado, Brahim Díaz desperdiçou a cobrança da penalidade e o confronto prosseguiu normalmente até o fim do tempo extra.

Por que a CAF havia punido a equipe de Senegal?

Após a realização da partida, a federação marroquina ingressou com representação na CAF apontando infração regulamentar pelo abandono provisório de campo. Em março, a comissão de apelação da entidade continental acolheu o pedido e determinou a derrota senegalesa por W.O. (3 a 0), transferindo o título para Marrocos.

Quais foram os argumentos da CAS para manter o título?

Ao analisar o recurso do corpo diretivo de Senegal, a CAS aplicou o princípio da soberania do árbitro em campo. O painel arbitral destacou que a prerrogativa sobre a paralisação e o recomeço de uma partida cabe unicamente à equipe de arbitragem designada.

Como o árbitro autorizou o reinício do confronto após o retorno dos atletas, a corte entendeu que não houve violação de direito apta a alterar o placar obtido nas quatro linhas. Com a sentença definitiva, o resultado de 1 x 0 foi restaurado, confirmando o bicampeonato oficial de Senegal no torneio.