O Fluminense está perto de contratar o centroavante Denis Bouanga, do Los Angeles FC. De acordo com o ge, o clube carioca apresentou proposta de 15 milhões de dólares (cerca de R$ 79 milhões) para fechar com o jogador.

O atacante franco-gabonês foi vice-artilheiro da MLS no ano passado, com 26 gols, atrás apenas de Lionel Messi, com 35, e marcou no empate em 1 a 1 contra o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes de 2025.

Carreira de Denis Bouanga

Nascido na França, Bouanga tem dupla nacionalidade e defende a seleção do Gabão. Desde 2017, é convocado frequentemente e, inclusive, marcou presença na Copa Africana de Nações deste ano. No torneio, disputou três jogos, marcou um gol, mas viu sua seleção ser eliminada ainda na primeira fase na lanterna do grupo F, sem marcar pontos.

Apesar de representar a seleção gabonesa, Bouanga começou sua carreira na França. Em seu país natal, atuou no Lorient, Nîmes Olympique, Strasbourg, Saint-Étienne e Tours FC antes de se transferir ao futebol americano em 2022. O jogador de 31 anos foi contratado pelo Los Angeles FC por cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27 milhões na cotação da época).

Bouanga se destacou rapidamente e virou um dos grandes nomes da Major League Soccer, liga de futebol masculino profissional dos Estados Unidos. Disputou 152 jogos, com 101 gols e 42 assistências, e venceu três títulos pelo Los Angeles FC. O jogador também foi finalista do prêmio de MVP do torneio nas últimas três temporadas.

Números de Bouanga nos clubes que defendeu