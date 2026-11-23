O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) divulga nesta terça-feira, 23, o veredito final sobre a disputa judicial que envolve o título da Copa Africana de Nações. A corte arbitral em Lausanne, na Suíça, concluiu a avaliação jurídica que pode ratificar ou anular a punição disciplinar imposta após a final continental.

A polêmica teve início na final realizada em janeiro, em Rabat. Na ocasião, a seleção senegalesa superou a seleção marroquina por 1 a 0 na prorrogação. O confronto foi interrompido temporariamente quando os atletas de Senegal deixaram o campo em protesto contra a marcação de um pênalti a favor dos anfitriões no fim do segundo tempo – cobrança desperdiçada por Brahim Díaz.

Em março, o comitê de apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF) declarou que o protesto configurou abandono oficial da partida. Com isso, a entidade puniu a equipe senegalesa com derrota por W.O. (3 a 0) e proclamou Marrocos campeão do torneio.

A Federação Senegalesa de Futebol contestou a decisão e formalizou recurso junto ao CAS em 25 de março para restabelecer o resultado de campo e garantir o troféu obtido com a vitória por 1 a 0.