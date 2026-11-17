A seleção senegalesa tornou-se, nesta terça-feira, 17, a primeira equipe a assegurar uma vaga em campo para a fase final da Copa Africana de Nações de 2027. O feito foi consolidado sem que a equipe precisasse atuar na rodada, graças à vitória de Moçambique sobre a Etiópia por 1 x 0 pelo Grupo J das eliminatórias.

Com o triunfo moçambicano e restando duas rodadas para o encerramento da fase de qualificação, o time dirigido pelo técnico Patrick Vieira atingiu a marca de 10 pontos em quatro jogos disputados. A Etiópia e o Sudão pararam em três. Na segunda-feira, a equipe já havia dado um passo decisivo rumo ao objetivo ao derrotar a seleção sudanesa por 4 x 2.

Com a presença confirmada entre os dois primeiros colocados de sua chave, o elenco senegalês junta-se a Quênia, Uganda e Tanzânia, que já tinham classificação prévia automática por serem as sedes conjuntas do torneio. A fase principal da competição reunirá 24 participantes e tem disputa programada entre 19 de junho e 17 de julho de 2027.