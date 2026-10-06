O auxiliar técnico da seleção inglesa, Anthony Barry, apontou o atacante Harry Kane como o melhor finalizador com quem já trabalhou na carreira, superando Cristiano Ronaldo. O profissional trabalhou com o astro português na comissão técnica de Roberto Martínez em Portugal e hoje acompanha o camisa 9 britânico.
Elogios à precisão e rotina de treinos
A comparação foi feita durante uma entrevista coletiva de Barry, que integra a comissão técnica de Thomas Tuchel na Inglaterra. “Ele é o melhor finalizador com quem trabalhei, à frente de Cristiano Ronaldo”, afirmou. O auxiliar ressaltou a repetição de chutes, a tomada de decisão rápida e a alta eficiência do centroavante do Bayern de Munique batendo com ambas as pernas, seja nos treinamentos ou durante as partidas.
Números expressivos e liderança em campo
Aos 33 anos, Kane vive grande fase no futebol europeu. O atacante acumulou 73 gols em 65 partidas na temporada de 2025 e 2026, período em que conquistou a Supercopa, a Copa da Alemanha e a Bundesliga pela equipe alemã, além de levar a Chuteira de Ouro. Kane está na corrida pela Bola de Ouro e é apontado como um dos favoritos à premiação individual.
Maior artilheiro da história da seleção inglesa, com 89 gols em 124 jogos, o capitão mantém conversas avançadas para renovar seu vínculo com o Bayern de Munique para além de junho de 2027.