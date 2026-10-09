Após abandonar a delegação portuguesa e publicar uma carta aberta criticando o técnico Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo voltou ao Al-Nassr nesta sexta-feira, 9, e abriu o placar da vitória por 3 a 0 sobre o Diriyah, pela oitava rodada do Campeonato Saudita.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, Ronaldo pegou o rebote de um chute de Kingsley Coman, que havia feito uma linda jogada individual antes de finalizar, e completou à queima-roupa. Samú ampliou desviando um escanteio e Coman fechou o placar, partindo do meio-campo completamente livre em contra-ataque.

Foi o quarto gol de Ronaldo em sete partidas nesta edição do Campeonato Saudita. O Al-Nassr divide a liderança com o Al-Qadsiah, mas Al-Hilal e Al-Ittihad têm um jogo a menos e podem ultrapassá-los.

O que aconteceu na seleção portuguesa?

Cristiano Ronaldo enfrentou o País de Gales na primeira das quatro partidas de Portugal na última Data Fifa, mas ficou no banco de reservas na segunda, contra a Noruega, em Oslo, e chegou a aquecer para entrar na etapa final. O técnico Jorge Jesus, porém, mudou de ideia e acabou não utilizando o atacante.

Ronaldo, então, abandonou a concentração da seleção antes da partida contra a Dinamarca e prometeu que “diria a verdade” quando fosse apropriado. Em um comunicado divulgado na última terça-feira, ele acusou Jesus de quebrar a palavra duas vezes – ao não lhe dar 30 minutos contra a Noruega e ao não ler uma declaração preparada em uma entrevista coletiva.

Jesus afirmou que leu o comunicado, mas respondeu apenas que está “pensando na equipe e na seleção”, como faz todos os dias. Ronaldo, 41 anos, se manteve à disposição da seleção portuguesa, apesar da polêmica.