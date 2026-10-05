O atacante Cristiano Ronaldo se reapresentou aos trabalhos no Al-Nassr nesta segunda-feira, dia 5, em Riade. O retornou ao clube saudita após a polêmica com Jorge Jesus, que fez o jogador abandonar a concentração da seleção portuguesa.

Mudança de visual e repercussão

Nas redes sociais, o Al-Nassr divulgou uam foto do atacante na chegada ao centro de treinamento do clube. O camisa 7 aproveitou o retorno aos treinos e apareceu com um corte de cabelo renovado. A aparição gerou repercussão entre torcedores e na imprensa , que aguardavam o próximo passo de Cristiano após a saída precoce da equipe nacional.

Próximos compromissos de Cristiano no Al-Nassr

O retorno do atacante aos gramados pelo campeonato saudita está previsto para esta sexta-feira, dia 9, quando o Al-Nassr recebe o Al Diriyah pela 8ª rodada da competição nacional.

A reapresentação rápida e a reintegração aos trabalhos com bola confirmam que o português segue à disposição da comissão técnica do Al-Nassr para manter a liderança da equipe na disputa das competições em território saudita.

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