A seleção feminina sub-17 dos Estados Unidos estreou na Copa do Mundo Feminina Sub-17 nesta segunda-feira, 19, com uma vitória expressiva por 17 x 0 contra Samoa. A partida, disputada em Salé, no Marrocos, estabeleceu a maior goleada e a maior diferença de gols na história dos torneios da FIFA em qualquer nível ou categoria.

Como foi a atuação histórica e recordes do jogo?

Ao todo, dez atletas americanas marcaram durante o confronto. A atacante Maddie DiMaria foi o grande destaque individual ao balançar as redes seis vezes. Com isso, ela se tornou a primeira jogadora a atingir essa marca em fases finais da entidade desde que Erling Haaland fez nove gols no Mundial sub-20 masculino em 2019. A técnica da equipe americana, Ciara Crinion, elogiou a postura e a concentração do grupo após o apito final.

Quais foram os números do confronto e próximos passos?

O placar já apontava 9 x 0 ao término da etapa inicial. O domínio ofensivo resultou em 58 finalizações da equipe norte-americana ao longo dos 90 minutos. Além dos gols de DiMaria, Carolina Reyna e Loradana Paletta anotaram duas vezes cada, enquanto a goleira samoana Susahna Peacock realizou 13 defesas. A seleção americana volta a campo nesta quinta-feira, dia 22, para enfrentar o Quênia pela segunda rodada da fase de grupos.