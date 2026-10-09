A seleção brasileira feminina entra em campo neste sábado, 11, às 16h30, para um confronto carregado de simbolismo. Diante da Argentina, no Beira-Rio, o Brasil faz sua primeira partida da história em solo gaúcho. Mais do que a rivalidade sul-americana, o duelo serve como ensaio geral e termômetro: o estádio de Porto Alegre é uma das sedes confirmadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

O clássico abre a rodada dupla da Data Fifa — o segundo embate entre as seleções acontece na terça-feira, 13, na Arena Pernambuco.

Os testes de Arthur Elias de olho no Mundial

Com 28 atletas chamadas, o técnico Arthur Elias segue alternando referências experientes com nomes da nova geração. Entre as novidades, reinvenções táticas e retornos, quatro histórias chamam a atenção nesta lista:

Carol Gil (São Paulo): Convocada após o corte de Thais Ferreira por um desconforto no joelho, a defensora de 22 anos vive grande fase após o título do Brasileirão com o Tricolor e tem ligação direta com o palco do jogo — deu seus primeiros passos na base do Internacional.

Thaís Lima (Benfica-POR): Caçula da convocação, aos 18 anos, a goleira é um dos grandes símbolos da renovação. Nascida em Lisboa, filha de pai brasileiro e com dupla nacionalidade, foi titular e peça-chave da Seleção no Mundial sub-20, brilhando na classificação sobre os Estados Unidos nas oitavas de final.

Yanne (Bahia): Primeira convocação da goleira de 23 anos para a equipe principal. O chamado premia o protagonismo de quem virou especialista em pênaltis e liderou a histórica campanha do Bahia até a semifinal do Brasileiro.

Priscila (América-MÉX): A atacante de 22 anos é a maior artilheira da história das Gurias Coloradas e medalhista olímpica. Ela está de volta após se recuperar de uma grave lesão ligamentar. O reencontro com o Beira-Rio marca também a retomada do seu espaço com a amarelinha.

Maiara (Angel City-EUA): Conhecida no futebol gaúcho por sua passagem vitoriosa na base do Inter, a catarinense de 22 anos passa por uma transição tática interessante. Volante de origem, ela vem atuando cada vez mais avançada nos Estados Unidos e foi convocada por Arthur Elias diretamente para o setor de ataque. Publicidade Continua após a publicidade

As 28 convocadas da seleção brasileira

Goleiras: Lorena (Kansas City-EUA), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica-POR) e Carlinha (São Paulo).

Defensoras: Carol Gil (São Paulo), Isa Haas (América-MÉX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MÉX), Tayla (São Paulo), Isabela (PSG-FRA), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham FC-EUA) e Tamara Bolt (Washington Spirit-EUA).

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Jaqueline (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica-POR).

Atacantes: Kerolin (Barcelona-ESP), Priscila (América-MÉX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Tainá Maranhão (Palmeiras), Geyse (América-MÉX), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City-EUA), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid-ESP).

O panorama da Argentina de olho em 2027

Já garantida na Copa do Mundo de 2027, a Albiceleste comandada pelo técnico Germán Portanova desembarcou no Brasil em processo de consolidação internacional. Com histórico de títulos expressivos na região — com destaque para a conquista do Sul-Americano de 2006 sobre as próprias brasileiras —, o grande objetivo do projeto argentino é transformar o ganho de competitividade recente na inédita vaga para o mata-mata de um Mundial.

A lista argentina mescla jogadoras experientes da liga espanhola e norte-americana a nomes em franca ascensão. Quatro atletas merecem atenção especial no Beira-Rio:

Celeste Dos Santos (Boca Juniors): Referência técnica da equipe mais vitoriosa do futebol local, dita o ritmo pelo lado do campo e é uma das jogadoras mais constantes do futebol argentino. Além das taças erguidas no cenário nacional — três títulos de Primera División A, uma Copa de La Liga, uma Superfinal e uma Copa Federal — a defensora fez parte da campanha histórica do Boca Juniors que resultou no vice-campeonato da Copa Libertadores Feminina em 2022

Camila Ochoa (Independiente): Destaque do torneio nacional, a volante desempenhou muito bem durante a Copa do Mundo Sub20, saindo da competição com duas assistências em quatro jogos. Com apenas 19 anos, Ochoa se tornou a primeira jogadora do Independiente a ser convocada para a seleção argentina adulta.

Sofí Domínguez (Deportivo La Coruña-ESP): Construindo carreira na Europa, a jovem de apenas 20 anos traz intensidade e energia à equipe quando acionada do banco. Firme na contenção pelo miolo de zaga, chama a atenção pelo desarme pontual e pelos cortes limpos. Sofí passa longe dos cartões e segue zerada em advertências nas cinco partidas que disputou na atual temporada da liga espanhola.

Martina Del Trecco (Red Bull Bragantino): Centroavante de 24 anos, foi formada nas categorias de base do River Plate e soma experiência no futebol europeu após passagem pelo DUX Logroño, da Espanha. Peça importante no ataque do Massa Bruta, Del Tecco balançou as redes 8 vezes em 24 partidas na última temporada pelo clube paulista.

A delegação da Argentina convocada por Portanova:

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Goleira: Lara Esponda (River Plate-ARG).

Defensoras: Celeste Dos Santos (Boca Juniors-ARG), Camila Ochoa (Independiente-ARG), Adriana Sachs e Abril Reche (Racing-ARG), Eliana Stábile (Talleres-ARG), Aldana Cometti (Bay FC-EUA) e Alma Heim (Levante-ESP).

Meio-campistas: Agustina Vargas (Talleres-ARG), Maricel Pereyra (São Paulo), Justina Morcillo, Daiana Falfán, Catalina Ongaro e Margarita Giménez (Dux Logroño-ESP), Sofía Domínguez (Deportivo La Coruña-ESP), Dalila Ippolito (Grasshopper-SUI) e Florencia Bonsegundo (Sporting Lisboa-POR).

Atacantes: Martina Del Trecco (Red Bull Bragantino), Agustina Holzheier (Bay FC-EUA), Ariana Álvarez e Paulina Gramaglia (Tenerife-ESP) e Annika Paz (Sassuolo-ITA).

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