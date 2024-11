Zagueiro brasileiro do PSG é questionado pela torcida

Lucas Beraldo, zagueiro brasileiro em ascensão, foi contratado pelo Paris Saint-Germain (PSG) em janeiro de 2024 por uma quantia de 20 milhões de euros, vindo do São Paulo. Apesar do início promissor na equipe parisiense, suas atuações recentes geraram críticas e dúvidas sobre sua capacidade de se destacar na elite do futebol europeu.

Publicidade

No começo de sua trajetória pelo PSG, Beraldo demonstrou ser um defensor confiável e de grande potencial, recebendo elogios da imprensa e dos torcedores. Entretanto, manter esse nível de desempenho tem se mostrado um desafio, especialmente em competições de prestígio como a Champions League.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Desafios Táticos sob o Comando de Luis Enrique

O técnico Luis Enrique, que lidera o PSG, tem enfrentado dificuldades ao posicionar Beraldo no esquema tático da equipe. Atuando ora como zagueiro central, ora como lateral-esquerdo, Beraldo tem mostrado incertezas que influenciam suas performances em campo.

Na defesa composta por três jogadores, Beraldo tem lutado com o posicionamento corporal e falta de intensidade em situações de um-contra-um. Sua performance em jogos críticos é irregular, levantando questões sobre sua aptidão nas posições atribuídas.

Por que Beraldo Enfrenta Críticas?

O principal foco das críticas é sua dificuldade em duelos aéreos, apesar de sua altura de 1,82 m. Esta fraqueza, junto com uma aparente lentidão em momentos decisivos, levanta dúvidas sobre sua capacidade de se firmar como um zagueiro dominante no PSG. Sua falta de impacto em partidas importantes, notadamente nas fases eliminatórias da Champions League, contribui para a percepção de que sua adaptação ao futebol europeu ainda está em progresso.

Publicidade

Impacto em Partidas Cruciais

Beraldo teve participação aceitável nas oitavas de final contra a Real Sociedad, mas encontrou dificuldades nas fases seguintes da Champions League. Contra o Barcelona, o atacante Lewandowski conseguiu superar Beraldo facilmente. Além disso, ao perder um duelo aéreo para Mats Hummels, do Borussia Dortmund, suas fragilidades defensivas foram expostas, incrementando as críticas ao seu desempenho em jogos de grande pressão.

O Caminho à Frente para Beraldo no PSG

A trajetória de Beraldo no PSG continua a atrair a atenção de analistas e fãs de futebol. Sua capacidade de superar críticas e ajustar-se taticamente será vital para seu desenvolvimento profissional e para o sucesso futuro do PSG. A busca por consistência e aprimoramento em suas habilidades defensivas será crucial para que ele se torne um membro indispensável na equipe parisiense.