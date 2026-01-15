Neste sábado (17), a bola rola na Volkswagen Arena para um confronto decisivo pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. O Wolfsburg recebe o Heidenheim às 11h30 (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente equipes com ambições distintas e necessidades urgentes na tabela de classificação da temporada 2025/26.

Wolfsburg busca estabilidade no meio da tabela

Ocupando a 11ª colocação com 18 pontos, o time da casa entra em campo buscando maior consistência na competição. Com uma campanha de cinco vitórias, três empates e nove derrotas, os Lobos tentam transformar o fator casa em uma vantagem crucial para se afastar definitivamente da parte baixa e mirar a metade superior da tabela. A forma recente da equipe, marcada por oscilações, reforça a necessidade de somar três pontos contra um adversário que luta contra o descenso.

Heidenheim luta pela sobrevivência

A situação do Heidenheim é delicada. Estacionado na 17ª posição com apenas 12 pontos, o time figura na zona de rebaixamento e precisa reagir para evitar a queda. Com um retrospecto preocupante de 11 derrotas na temporada e apenas três vitórias, a equipe visitante enfrenta o desafio de superar a pressão e surpreender fora de casa. Para o Heidenheim, este jogo é vital para manter viva a esperança de uma recuperação no segundo turno.

Onde assistir ao jogo

A partida terá opções de transmissão para o público brasileiro. O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo através do aplicativo OneFootball e pelo canal Nosso Futebol.

Análise da Partida e Cenário Atual

O confronto na Volkswagen Arena é fundamental para as pretensões de ambas as equipes na Bundesliga. O Wolfsburg carrega o favoritismo e a pressão por um resultado positivo para se consolidar no meio da tabela. Já o Heidenheim deve adotar uma postura aguerrida, buscando solidez defensiva para explorar contra-ataques e tentar pontuar longe de seus domínios.

Prováveis Escalações e Desfalques

Wolfsburg: A equipe da casa tem desfalques pontuais. O meia Vini Souza é dúvida devido a uma lesão na virilha, enquanto o atacante Mohamed Amoura está ausente servindo sua seleção nacional. A provável escalação é: Grabara; Mæhle, Koulierakis, Vavro, Fischer; Souza (ou substituto), Arnold; Wimmer, Majer, Skov Olsen; Pejcinovic.

O técnico Frank Schmidt também enfrenta problemas. O goleiro Frank Feller e o lateral Leart Paçarada estão fora por lesões ligamentares. O time deve ir a campo com: