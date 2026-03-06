Neste domingo, 8, o clima promete esquentar no Millerntor-Stadion, em Hamburgo. O St. Pauli recebe o Eintracht Frankfurt em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (de Brasília) em um confronto que opõe equipes com ambições distintas na temporada 2025/26.
Cenários opostos na tabela
A partida é decisiva para as pretensões de ambos os clubes na reta final da Bundesliga. Para o St. Pauli, a situação exige atenção total. Ocupando a 15ª posição com 23 pontos, a equipe está perigosamente próxima da zona de playoff de rebaixamento.
Apesar da campanha irregular — somando 6 vitórias, 5 empates e 13 derrotas —, o time da casa demonstrou reação recente, conquistando três vitórias nos últimos cinco jogos. O apoio da torcida no Millerntor é visto como trunfo fundamental para somar pontos e garantir a permanência na elite.
Já o Eintracht Frankfurt vive uma realidade diferente, brigando na parte superior da tabela. Atualmente na 7ª colocação com 34 pontos, as Águias buscam se aproximar da zona de classificação para as competições europeias, como a Europa League.
No entanto, a equipe precisa superar a oscilação recente: foram duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco rodadas. Um triunfo fora de casa é essencial para manter o clube na disputa continental.
Onde assistir ao jogo
A partida terá tranmissão da CazéTV, no Youtube.