O atacante William Gomes, destaque do Porto aos 20 anos, manifestou a ambição de defender a seleção brasileira. Em entrevista ao jornal português O Jogo, o atleta disse que chegar à equipe principal faz parte de seu planejamento de carreira.

“Sim, acho é uma meta que eu tenho definida a longo prazo e acho que, há uns tempos, estava mais distante, talvez. Tenho de pensar que tenho de estar preparado e trabalhar muito, porque a qualquer momento pode acontecer. Depende de mim, se estiver a jogar bem, e espero evoluir ao longo do tempo e melhorar. Talvez Ancelotti possa me convocar”, afirmou.

Formado nas categorias de base do São Paulo, o jogador apontou suas maiores inspirações no esporte e elogiou o protagonismo recente de Vinicius Jr. no cenário internacional.

“Gosto muito do Vini Jr., é o líder técnico do Brasil hoje em dia. Mas os meus maiores ídolos no futebol são o Neymar e o Ronaldo Fenômeno”, declarou.

Além das metas com a camisa amarelinha, o jogador celebrou a extensão de seu contrato com o clube português até junho de 2031. O novo acordo firmado com a diretoria do Porto estabeleceu uma cláusula rescisória em 100 milhões de euros.

Na última temporada europeia, o jovem somou 13 gols em 46 partidas.