Vinicius Junior pode pegar até 12 jogos de suspensão

O recente embate entre Valencia e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol foi marcado por eventos tumultuados tanto em campo quanto fora dele. O atacante brasileiro Vinicius Junior esteve no centro das atenções após se envolver em um incidente que levou à sua expulsão. A partida, ocorrida no estádio Mestalla, foi repleta de momentos tensos, em especial nos minutos finais.

Publicidade

O incidente envolvendo Vinicius aconteceu aos 32 minutos da segunda etapa, em um desentendimento com o goleiro do Valencia, Dimitrievski. Como consequência, Vinicius recebeu um cartão vermelho direto. A expulsão gerou intenso debate entre torcedores, especialistas e profissionais do futebol.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Regulamentação Disciplinar da RFEF

Conforme o Código Disciplinar da Real Federação de Futebol Espanhola (RFEF), infrações agressivas similares à de Vinicius estão sujeitas a punições rigorosas. O artigo 103 prevê uma suspensão mínima de quatro jogos, podendo chegar a 12, dependendo da avaliação da gravidade do ato e das circunstâncias envolvidas.

Reportagens sobre possíveis sanções a Vinicius sugerem que ele poderá desfalcar o time em partidas cruciais, como as da Copa do Rei e Supercopa da Espanha. A resposta do atleta e do Real Madrid à decisão disciplinar é vital, considerando seu impacto potencial na temporada do clube.

Declaração do Árbitro sobre a Expulsão

O árbitro César Soto Grado, que apitou a partida, relatou que a expulsão de Vinicius foi motivada por um ato deliberado contra um adversário. De acordo com o árbitro, o brasileiro atingiu a cabeça de Dimitrievski fora do lance, com uso de força. Após o cartão vermelho, Vinicius teve que ser acompanhado até o vestiário, pois continuava protestando contra a decisão.

Publicidade

A revisão do VAR e a análise dos profissionais do futebol são essenciais nesses casos. As imagens foram analisadas, mas a decisão de expulsão foi mantida, ressaltando a importância de um julgamento preciso em situações polêmicas durante o jogo.

Impacto da Expulsão no Real Madrid

Apesar da expulsão de um jogador tão influente, o Real Madrid conseguiu vencer a partida por 2 a 1, com um gol nos acréscimos decorrente de um erro de Guillamón do Valencia. Essa vitória permitiu ao Real Madrid assumir a liderança da La Liga, superando o Atlético. Contudo, o foco se manteve nas consequências da expulsão.

Em sua entrevista após o jogo, o técnico Carlo Ancelotti defendeu Vinicius, argumentando que a decisão do cartão vermelho foi exagerada e sugerindo que dois cartões amarelos seriam mais adequados. O clube pretende recorrer da decisão, com a esperança de contar com Vinicius nas próximas partidas.

Consequências para a Carreira de Vinicius

O episódio vivido por Vinicius Junior ressalta os desafios enfrentados por jogadores sob pressão e elevadas expectativas no futebol de elite. Sendo um atleta fundamental para o Real Madrid, os desdobramentos desse incidente podem afetar não apenas sua participação em jogos futuros, mas também sua reputação global.

À medida que as deliberações sobre sua suspensão prosseguem, essa situação oferece uma oportunidade para refletir sobre as dinâmicas de justiça no esporte e como eventos durante as partidas podem influenciar a trajetória de um jogador, impactando desde suas chances de jogo até sua imagem pública.