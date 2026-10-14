O Real Madrid visita a Roma nesta quarta-feira, 14, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O confronto na capital italiana marca a tentativa da equipe merengue de afastar a instabilidade recente na temporada com força máxima em campo.

Como chegam as equipes

Nos últimos dias, a imprensa europeia repercutiu as baixas que o técnico José Mourinho precisou lidar no departamento médico antes de definir a lista de relacionados. Raúl Asencio e Rodrygo permaneceram na Espanha em tratamento de problemas físicos. Além da dupla, Éder Militão e Ferland Mendy participaram dos treinamentos com o grupo, mas continuam sem o ritmo de jogo necessário para atuar desde o início.

Por outro lado, o setor defensivo conta com o retorno de Huijsen, que cumpriu suspensão diante do Villarreal e volta a formar a linha de zaga titular. No ataque, Vini Jr. deve reassumir o posto na ponta esquerda após ter começado a partida anterior no banco de reservas, deixando Diomande entre as opções de suplência.

Escalação provável

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Valverde e Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham e Vinícius Júnior; Mbappé.

Informações da partida

Roma x Real Madrid

Competição: Liga dos Campeões — 2ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico (Roma, Itália)