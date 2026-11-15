O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, definiu o triunfo por 3 a 2 sobre a Espanha, neste domingo, 15, no Estádio Metropolitano de Madri como um momento de afirmação coletiva. O resultado garantiu aos britânicos a vaga nas quartas de final da Liga das Nações como líder do grupo e encerrou a série invicta de 44 jogos da seleção espanhola.
Questionado sobre a solidez de sua equipe diante da campeã do mundo, Tuchel valorizou a imposição do seu plano tático. “Dadas as circunstâncias, jogando contra a Espanha e o contexto, acredito que foi uma atuação muito completa”, afirmou.
O treinador alemão também explicou as substituições feitas para recompor o sistema defensivo após a expulsão, pontuando a exigência física do duelo. “Estamos contentes com o quão bem jogamos enquanto éramos onze. O cartão vermelho e o pênalti mudam a partida. Trinta minutos contra a Espanha na Espanha parecem três horas. Sabemos o quão bem fizemos isso e é com isso que queremos ficar”, completou.
A equipe visitante iniciou o confronto com intensidade e abriu três gols de vantagem, com finalizações de Harry Kane, de pênalti, Ezri Konsa e Ben White. A estrutura do confronto se transformou aos 18 minutos do segundo tempo, quando Elliot Anderson cometeu pênalti e recebeu cartão vermelho direto.
Com um atleta a menos, a seleção inglesa viu os espanhóis reagirem com gols marcados por Mikel Oyarzabal e Nico Williams. O goleiro James Trafford realizou defesas importantes nos acréscimos para manter o resultado favorável até o apito final.