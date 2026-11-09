O defensor do Arsenal Ben White declarou que não guarda ressentimentos em relação às vaias recebidas de torcedores da seleção inglesa. O atleta foi convocado pelo técnico Thomas Tuchel após um período de afastamento que teve início na Copa do Mundo de 2022. Ele atuou em amistosos contra Uruguai e Japão em março.

Em entrevista à BBC 5 Live, divulgada pelo portal The Guardian, o jogador avaliou a manifestação das arquibancadas. “Todo mundo pode fazer o que quiser. Por mim, tudo bem. O que quer que eles queiram fazer, e acho que é só pensar sobre talvez não saber a história completa. E se soubessem, talvez não o fizessem”, afirmou.

“Muita coisa foi dita. Eu provavelmente vi tudo e acho que as pessoas não sabem a história completa porque eu nunca disse nada e não vou expor ninguém nem compartilhar nada disso. Acho que é provavelmente o melhor caminho. Obviamente um pouco complicado e não muito simples, mas é incrível estar aqui agora”, completou.

O jogador descreveu a intensidade do seu retorno em campo pela equipe nacional. “Antes do jogo eu estava pensando: ‘Não é para não se destacar, mas de forma tranquila e fácil.’ Aí eu entrei e obviamente fui vaiado. Aí eu marco um gol. Aí eu cometo um pênalti. Foi obviamente uma noite cheia de emoções, e foi uma boa noite”, relatou.