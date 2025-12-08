Nesta terça-feira, 9, o Tottenham recebe o Slavia Praga em um confronto decisivo válido pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília) no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Brasil através do serviço de streaming Max.

Cenário da competição

Sob o novo formato da competição continental, a rodada é fundamental para as pretensões de ambos os lados. O Tottenham ocupa atualmente a 16ª colocação, posicionado na zona de classificação para os playoffs (repescagem que envolve do 9º ao 24º lugar). Com oito pontos somados — fruto de duas vitórias, dois empates e uma derrota —, os ingleses buscam o triunfo para tentar uma vaga direta nas oitavas de final (top 8) ou, no mínimo, garantir a vantagem de decidir o mata-mata da repescagem em casa.

Já o Slavia Praga vive uma situação dramática. Na 31ª posição e com apenas três pontos (três empates e duas derrotas), o time tcheco ainda não sabe o que é vencer no torneio. A equipe precisa desesperadamente da vitória para manter vivas as chances de alcançar o 24º lugar e evitar a eliminação precoce de todas as competições europeias.

Prováveis escalações

O técnico do Tottenham, Thomas Frank, enfrenta problemas para montar a equipe devido a uma lista considerável de desfalques por lesão, incluindo peças-chave como James Maddison, Dejan Kulusevski e Yves Bissouma. A boa notícia para os Spurs é o retorno do zagueiro Cristian Romero, que estava suspenso.

Do lado visitante, o treinador Jindřich Trpišovský também lida com ausências importantes, como Petr Sevcik e Ivan Schranz, que seguem afastados.

Provável Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Pape Sarr e Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus, Lucas Bergvall e Xavi Simons; Richarlison (ou Randal Kolo Muani). Técnico: Thomas Frank.

Provável Slavia Praga: Jindřich Staněk; David Douděra, Tomáš Holeš, Igoh Ogbu e Štěpán Chaloupek; Oscar Dorley e Lukáš Masopust; Conrad Wallem, Mojmír Chytil e Lukáš Provod; Vasil Kušej. Técnico: Jindřich Trpišovský.