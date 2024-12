Tottenham x Manchester United: horário, escalações e onde assistir

Tottenham e Manchester United se enfrentam em um momento crucial da temporada 2024/25, mirando um lugar nas semifinais da Copa da Liga Inglesa. Ambos os times, reconhecidos tradicionalmente na Inglaterra, estão em busca de um título marcante durante suas fases de reconstrução e desafios dentro e fora de campo. A vitória neste duelo é fundamental para manter viva a esperança de conquistar um troféu nesta temporada.

Publicidade

O jogo acontece no New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, prometendo uma arena cheia com capacidade para mais de 62 mil fãs. O estádio dos Spurs será o cenário deste clássico inglês potencialmente decisivo para o futuro das equipes na competição.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Por que este confronto é importante para Tottenham e Manchester United?

O embate entre Tottenham e Manchester United carrega ainda mais peso nesta temporada, onde ambos enfrentam dificuldades para se destacar no cenário nacional. A Copa da Liga Inglesa, chamada Carabao Cup, é vista como uma rota rápida para a glória, elevando a intensidade do confronto.

Vencer nesta fase eliminatória pode servir de alavanca para o moral das equipes e garantir confiança para os próximos desafios. O Tottenham procura tirar vantagem do fator casa, enquanto o Manchester United chega impulsionado por um leve histórico favorável recente, adicionando ainda mais emoção ao clássico.

Quem são os desfalques confirmados para o Tottenham?

O Tottenham enfrenta vários desfalques significativos para o confronto. Rodrigo Bentancur está suspenso, e atletas como Cristian Romero, Micky van de Ven e Richarlison estão fora por motivos médicos. Além desses, Ben Davies e outros jogadores enfrentam lesões musculares, enquanto alguns lidam com doenças como a gripe. Essas ausências representam um problema para o técnico Ange na montagem de um elenco competitivo.

Publicidade

Forster; Porro, Gray, Dragusin, Spence; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son

Qual é a situação do Manchester United para este jogo?

O Manchester United também enfrenta importantes ausências. Mason Mount e Noussair Mazraoui, que deixaram o campo devido a problemas de saúde no último jogo, são dúvidas; Luke Shaw e Jonny Evans continuam indisponíveis. Além disso, Marcus Rashford e Alejandro Garnacho podem ficar de fora por questões disciplinares. Essas circunstâncias geram incertezas sobre a formação que entrará em campo.

Onana; Yoro, Maguire, Martinez; Dalot, Mainoo, Casemiro, Malacia; Diallo, Bruno Fernandes; Zirkzee

Onde assistir Tottenham x Manchester United no Brasil?

Os fãs de futebol poderão acompanhar Tottenham x Manchester United pelo serviço de streaming Disney+. A transmissão começa às 17:00 pelo horário de Brasília, permitindo que torcedores do mundo inteiro assistam a este emocionante confronto.

A expectativa é por um duelo equilibrado entre duas equipes que buscam afirmação em uma temporada marcada por instabilidades. Apesar do apoio da torcida no New Tottenham Hotspur Stadium, o Manchester United está determinado a manter sua trajetória positiva e avançar para as semifinais da Copa da Liga Inglesa.